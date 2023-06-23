В Псковской области 30 человек страдают «болезнью цесаревича Алексея»

16:30, 23 июня 2023, ПАИ

В Псковской области 30 человек с «болезнью цесаревича Алексея» [сын императора Николая II страдал гемофилией. – ПАИ], рассказал заведующий гематологическим отделением Псковской областной клинической больницы Владимир Кобиясов в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Но сейчас в отличие от начала XX века пациенты-гемофилики живут благополучно. Появились новые методы лечения – люди могут сами себе вводить сывороточные препараты. Я их вообще вижу один раз в год, когда назначаю количество препаратов на год вперёд. И проблем со свёртываемостью у них нет, если, конечно, они соблюдают схему лечения», – пояснил Владимир Кобиясов.

Он также рассказал и о существовании в медицине понятие «голубая кровь». «В 1970-х годах стремились разработать искусственную кровь. И вот этот препарат был голубого цвета. Но препарат не получился, так как немыслимо создать такую же субстанцию, как наша кровь», – подчеркнул псковский гематолог.