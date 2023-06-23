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Общество

Псковские медики до сих пор лечат пациентов кровопусканием

Псковские медики до сих пор лечат пациентов кровопусканием, рассказал заведующий гематологическим отделением Псковской областной клинической больницы Владимир Кобиясов в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Казалось бы, кровопускание – варварский, деревенский метод, но этой процедурой мы пользуемся и сейчас ещё до того, как подействуют специальные препараты. Например, в случаях с повышенным гемоглобином и эритроцитами», – уточнил гематолог.

Специалист рассказал, что гемоглобин часто повышается при бронхиальной астме, других хронических заболеваниях лёгких, при пороках сердца.

«У таких людей красное либо синюшное лицо, красные склеры. При высоком гемоглобине повышается давление. В этом случае оно плохо поддаётся лекарственной терапии. Такие пациенты склонны к тромбозам», – отметил Владимир Кобиясов.

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