Спортплощадка для сдачи ГТО появилась в деревне Красногородского района

17:02, 23 июня 2023, ПАИ

Малую спортивную площадку для сдачи норм ГТО установили в деревне Ильинское Красногородского района на базе Ильинской средней школы. Об этом сообщает газета «Заря».

Площадка установлена в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Главный специалист отдела по культуре и спорту администрации Красногородского района Екатерина Васильева отметила, что администрация района подготовила основание, а закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования осуществлялись за счёт федерального и областного бюджетов.

«Теперь у жителей деревни появились новые возможности для активных занятий физкультурой и спортом», – отметили в газете.