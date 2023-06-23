Памятник архитектуры в Печорах требуют через суд передать в собственность района
В Арбитражный суд Псковской области поступило исковое заявление заместителя прокурора региона к отелю «Изборск-парк» об истребовании из незаконного владения объекта культурного наследия – нежилого знания «Памятник архитектуры: Башня водонапорная» в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в суде.
Прокуратура требует передать объект и землю под ним муниципальному образованию «Печорский район».
Исковое заявление принято к производству, предварительное и судебное заседания назначены на 20 июля.
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23 июня 2023
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