Памятник архитектуры в Печорах требуют через суд передать в собственность района

17:15, 23 июня 2023, ПАИ

В Арбитражный суд Псковской области поступило исковое заявление заместителя прокурора региона к отелю «Изборск-парк» об истребовании из незаконного владения объекта культурного наследия – нежилого знания «Памятник архитектуры: Башня водонапорная» в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в суде.

Прокуратура требует передать объект и землю под ним муниципальному образованию «Печорский район».

Исковое заявление принято к производству, предварительное и судебное заседания назначены на 20 июля.