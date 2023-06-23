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Самокатчики, барсики и страшные птицы. 118-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

Псков готовит ответ калининградским хомлинам и зеленоградским котикам. Самокаты из кикшеринга под оком большого брата будут ездить по паркам не быстрее 15 километров в час, эногастроярмарка «Виноград» – утоли мои печали. Об этом и многом другом – в ироничной программе «Псковский телеграм», 118-й выпуск которого выйдет в эфир сегодня, 23 июня.

Ведущие проекта Максим Андреев и Александр Машкарин обсудят также, куда катятся соседи Псковской области, нужно ли что-то делать с хищными чайками, которые косятся уже и на людей, а также есть ли прок в инициативе о компенсации молодёжи части аренды за съём жилья.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Telegram-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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