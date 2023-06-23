Трубу прорвало в подъезде дома на Лепешинского в Пскове
Трубу прорвало в доме №7 на улице Лепешинского в Пскове. Об этом ПАИ сообщила местная жительница.
«Это 3-й подъезд, 4-й этаж. Всегда так происходит, когда идут дожди – у нас бьёт фонтан», – сказала она.
По словам женщины, управляющая компания в курсе произошедшего, но никаких действий не предпринимает.
В настоящее время ПАИ пытается связаться с управляющей компанией и получить комментарий.
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23 июня 2023
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