Трубу прорвало в подъезде дома на Лепешинского в Пскове

17:40, 23 июня 2023, ПАИ

Трубу прорвало в доме №7 на улице Лепешинского в Пскове. Об этом ПАИ сообщила местная жительница.

«Это 3-й подъезд, 4-й этаж. Всегда так происходит, когда идут дожди – у нас бьёт фонтан», – сказала она.

По словам женщины, управляющая компания в курсе произошедшего, но никаких действий не предпринимает.

В настоящее время ПАИ пытается связаться с управляющей компанией и получить комментарий.