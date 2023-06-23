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Общество

Симулятор вождения трактора привлёк внимание псковичей на ярмарке «Работа России»

В рамках федерального этапа ярмарки «Работа России. Время возможностей» ведущие образовательные учреждения Псковской области презентовали свои стенды на площадке «Образование». Среди них – Псковский агротехнический колледж, привлекающий внимание молодёжи не только баннерами и буклетами, но и современным техническим оснащением. О возможностях симулятора вождения трактора, представленного на стенде, рассказал директор образовательного учреждения Сергей Янкин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сергей Янкин отметил, что учащиеся колледжа, прежде чем сесть за руль настоящего трактора, проходят теоретическую подготовку, а затем переходят к обучению на специальных симуляторах. Ребята допускаются на автодром и трактородром только в том случае, когда у учеников появляется стабильное мастерство управления автоматом, а мастера производственного обучения дают зелёный свет.

«Естественно, чтобы подготовить детей к практическому вождению тракторов, есть специальные комплексы – симуляторы, которые представлены на этой ярмарке. Когда мы у ребят спрашиваем, в чём отличие обучения на симуляторе и на тракторе, они отмечают, что практически все действия похожи: сцепление, тормоз, коробка передач такие же, как в автомобилях, в которых они проходят обучение», – подчеркнул Сергей Янкин.

Он отметил, что это оборудование закупили благодаря выигранному гранту в размере 50 миллионов рублей.

«Приятно, что губернатор очень поддерживает нас и в ремонте аудиторий и мастерских. Уже два гранта мы освоили. Имеем лучшее оборудование в пяти мастерских», – отметил директор Псковского агроколледжа.

По его словам, для учащихся колледжа создаются все условия для получения качественного образования. На высокотехнологичном оборудовании в производственных мастерских ребята получают самые передовые знания, умения. Он также отметил, что площадки для обмена опытом приносят положительный результат в обучении. «Они дополнительно с производственниками общаются: с Минским тракторным заводом, с Ростовским комбайновым заводом, с механиками и инженерами», – заключил Сергей Янкин.

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