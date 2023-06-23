Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Печорском районе

17:55, 23 июня 2023, ПАИ

Мотоциклиста госпитализировали в результате ДТП в деревне Коломно Печорского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

36-летний водитель мотоцикла, предположительно в пьяном виде, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель, его госпитализировали в медучреждение.

Очевидцы вызвали оперативные службы, после чего спрятали мотоцикл в ближайшем дворе. Его нашли сотрудники ДПС.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.