Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Печорском районе
Мотоциклиста госпитализировали в результате ДТП в деревне Коломно Печорского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
36-летний водитель мотоцикла, предположительно в пьяном виде, не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель, его госпитализировали в медучреждение.
Очевидцы вызвали оперативные службы, после чего спрятали мотоцикл в ближайшем дворе. Его нашли сотрудники ДПС.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>