В эфир вышел 118-й выпуск «Псковского телеграма»

18:17, 23 июня 2023, ПАИ

Псков готовит ответ калининградским хомлинам и зеленоградским котикам. Самокаты из кикшеринга под оком большого брата будут ездить по паркам не быстрее 15 километров в час, эногастроярмарка «Виноград» – утоли мои печали. Об этом и многом другом – в ироничной программе «Псковский телеграм», 118-й выпуск которого вышел в эфир сегодня, 23 июня.

Ведущие проекта Максим Андреев и Александр Машкарин также обсудили, куда катятся соседи Псковской области, нужно ли что-то делать с хищными чайками, которые косятся уже и на людей, а также есть ли прок в инициативе компенсации молодёжи части оплаты съёма жилья.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Telegram-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».