Почти 80 тонн персиков поступило в Псковскую область в июне
С 1 июня через пункты пропуска, расположенные на государственной границе РФ в Псковской области, под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора ввезено почти 80 тонн персиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе карантинного фитосанитарного контроля партий фруктов происхождением из Турции и Сербии нарушений выявлено не было. После завершения проверочных мероприятий государственными инспекторами управления все партии персиков были допущены ко ввозу на территорию Российской Федерации.
Также в пресс-службе отметили, что с января по апрель текущего года через Псковскую область в страну поступали персики из Чили и ЮАР, их объём составил более 66,5 тонны, но в мае 2023 года поставки этих фруктов через пункты пропуска в регионе не зафиксированы.
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