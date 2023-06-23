Почти 80 тонн персиков поступило в Псковскую область в июне

19:18, 23 июня 2023, ПАИ

С 1 июня через пункты пропуска, расположенные на государственной границе РФ в Псковской области, под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора ввезено почти 80 тонн персиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля партий фруктов происхождением из Турции и Сербии нарушений выявлено не было. После завершения проверочных мероприятий государственными инспекторами управления все партии персиков были допущены ко ввозу на территорию Российской Федерации.

Также в пресс-службе отметили, что с января по апрель текущего года через Псковскую область в страну поступали персики из Чили и ЮАР, их объём составил более 66,5 тонны, но в мае 2023 года поставки этих фруктов через пункты пропуска в регионе не зафиксированы.