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Общество

Особый противопожарный режим продлевается в Псковской области до 4 июля

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Псковской области особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности продлеваются до 4 июля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Запрет на посещение Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Невельского, Опочецкого, Порховского, Печорского, Плюсского, Псковского, Себежского, Струго-Красненского лесничеств.

Не допускается разведение костров, сжигание мусора на территории лесов, выжигание растительности на земельных участках, примыкающих к лесам, проведение пожароопасных работ на территориях садоводческих и огороднических товариществ, на полосах отвода линий электропередачи.

Запрещено использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне в лесах и на прилегающих территориях.

Для нарушителей требований пожарной безопасности предусмотрено административное наказание — штраф в размере от 10 до 800 тысяч рублей.

О случаях возгорания или задымления в лесу необходимо сообщать по телефону: 8 (800) 100-14-84.

«Давайте вместе сохраним наши леса», — написал Михаил Ведерников.

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