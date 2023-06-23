Фрезеровать дорогу на набережной реки Великой в Пскове будут 25–26 июня
Подрядчик будет фрезеровать асфальтобетонное покрытие на набережной реки Великой в Пскове 25–26 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
Выезд с дворовых территорий будет осуществляться на улицу Профсоюзную.
«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», – отметили в сообщении.
Ранее глава города Борис Елкин сообщил, что изношенные слои асфальта по 13 адресам восстановят в Пскове.
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