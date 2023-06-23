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Общество

Дерматолог объяснила, кому противопоказан загар

Доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова рекомендовала россиянам после 45–50 лет отказаться от загара. Она также рассказала, кому категорически запрещено длительное пребывание на солнце.

Специалист отметила, что люди с хроническими заболеваниями, которым запрещено загорать, как правило, это знают.

«К таким заболеваниям относятся красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит — аллергическая реакция на солнце и различные фотодерматозы — заболевания, которые вызваны или обострены солнцем», – сказала Юлия Галлямова в беседе с «Лентой.ру».

Ещё она обратила внимание на тех, у кого обнаружен диспластический невус, и тех, у кого более ста родинок на теле. Им Юлия Галлямова также порекомендовала не загорать.

Юлия Галлямова сообщила, что если говорить о здоровых людях, то противопоказания касаются тех, у кого практически нет пигмента: очень светлые волосы, светлые глаза и светлая кожа.

«Таким людям в принципе противопоказано загорать. Хотя, по моему опыту, они упорно загорают, доводя себя до красного цвета, как раки. Потом они не получают никакого пигмента, но вводят кожу в стресс», — добавила дерматолог.

Также врач рассказала, что запретила бы загорать людям после 45–50 лет, «потому что уже и защита кожи не та, и возрастает риск различных раковых заболеваний». «Солнце может это и спровоцировать, и усилить. Поэтому таким людям я тоже не советую сильно загорать. Выйти на солнышко и посидеть в тени — самое то, и то недолго», — заключила Юлия Галлямова.

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