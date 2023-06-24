Останки 188 жертв нацистов времён Великой Отечественной войны перезахоронены у мемориала в Жидиловом Бору

00:06, 24 июня 2023, ПАИ

Церемония перезахоронения останков мирных жителей и военнопленных, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в Псковском районе на территории мемориального комплекса «Жидилов Бор» 23 июня. Все они были жертвами немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В траурном мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Госдумы ФС РФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева, руководитель управления воспитательной работы СК РФ, Герой РФ генерал-майор юстиции Сергей Петров и другие официальные лица.

Панихиду по жертвам нацизма отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон. После этого все участники церемонии, в том числе следователи и поисковики — участники слёта региональных поисковых движений СК РФ, по православной традиции бросили горсти земли в могилу.

У места погребения установлена мемориальная табличка с надписью «Здесь захоронены жертвы фашизма, останки которых подняты в Псковском районе. 188 человек. Имена неизвестны».

По окончании церемонии Михаил Ведерников, Елена Цунаева, Сергей Петров и митрополит Тихон возложили цветы к памятному обелиску в честь Героя Советского Союза сержанта Ильи Коровина, который в марте 1944 года закрыл собой амбразуру вражеского дзота.

Отметим, что воинский мемориал «Жидилов Бор» открыт в 1999 году. На этом месте в годы Великой Отечественной войны проходила оборонительная линия «Пантера». По официальным данным, в кровопролитных боях на подступах к Пскову здесь погибло более 1,7 тысячи советских солдат. У мемориала проводятся перезахоронения бойцов, останки которых находят во время поисковых работ.