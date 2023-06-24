Губернатор Михаил Ведерников обратился к псковичам

09:42, 24 июня 2023, ПАИ

Обращение к псковичам опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Дорогие друзья! Новости у всех на слуху, поэтому коротко прокомментирую. Ситуация в регионе под контролем. Дополнительных решений и мер безопасности в настоящий момент не требуется», – написал он.

Глава региона также отметил, что необходимо сохранять спокойствие. «Мы работаем с коллегами из спецслужб и соответствующих ведомств 24/7. В случае изменения ситуации буду оперативно вас информировать. Хороших выходных», – резюмировал Михаил Ведерников.