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Общество

Губернатор Михаил Ведерников обратился к псковичам

Обращение к псковичам опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Дорогие друзья! Новости у всех на слуху, поэтому коротко прокомментирую. Ситуация в регионе под контролем. Дополнительных решений и мер безопасности в настоящий момент не требуется», – написал он.

Глава региона также отметил, что необходимо сохранять спокойствие. «Мы работаем с коллегами из спецслужб и соответствующих ведомств 24/7. В случае изменения ситуации буду оперативно вас информировать. Хороших выходных», – резюмировал Михаил Ведерников.

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