Губернатор Михаил Ведерников обратился к псковичам
Обращение к псковичам опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Дорогие друзья! Новости у всех на слуху, поэтому коротко прокомментирую. Ситуация в регионе под контролем. Дополнительных решений и мер безопасности в настоящий момент не требуется», – написал он.
Глава региона также отметил, что необходимо сохранять спокойствие. «Мы работаем с коллегами из спецслужб и соответствующих ведомств 24/7. В случае изменения ситуации буду оперативно вас информировать. Хороших выходных», – резюмировал Михаил Ведерников.
24 июня 2023
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