11 вопросов рассмотрели члены комитета по развитию местного самоуправления Псковской гордумы

14:14, 24 июня 2023, ПАИ

11 вопросов рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось 23 июня. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил заместитель председателя комитета Алексей Форш.

«Из 11 рассмотренных вопросов согласовали все, их рекомендовали председателю для вынесения на будущую сессию», – отметил Алексей Форш. В комитете он представил отчёт о работе за 2022 год. Всего за время работы комитета провели восемь заседаний и рассмотрели 36 вопросов. Самые главные из них – об утверждении порядка и проведения конкурса главы города, регистрация депутатских фракций и ТОС. «В отчёте мы полностью расписали всю свою работу, что мы сделали за этот период с сентября по конец декабря», – уточнил заместитель председателя.

Помимо этого, в комитете обсудили границы одного из ТОС Пскова. Депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю городской Думы включить в повестку дня очередной сессии вопрос об установлении границ территории, на которой осуществляется деятельность территориального общественного самоуправления «Улица Некрасова дом № 52».

«Седьмым вопросом мы отменяли решение о создании границ некоторых ТОС, потому что ТОС, такие как «Подвышенская», «Солнцепек», «Западная, 21», «Яна Фабрициуса, 2/17», получили решение о границах, но документы так и не предоставили. В соответствии с пунктом 6.8 решения № 14-44 «О принятии положения об территориальном общественном самоуправлении» ПГД, ТОС должно быть создано в установленном порядке в течение шести месяцев со дня вступления решения Псковской городской Думы в силу», – заверил собеседник ПАИ.

Помимо этого, депутаты обсудили официальный сайт Пскова. «По сути, утверждали положение об официальном сайте. Согласовали, коллеги также не против, мы вынесли решения, рекомендовали председателю вынести в Думу», – подчеркнул Алексей Форш.

Также депутаты обсудили вопрос об утверждении положения об организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО. «Мы всеми руками за, если будет проводиться такое воспитание», – заключил Алексей Форш.