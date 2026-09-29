Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием председателем Заксобрания

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием на должность председателя Законодательного Собрания. Об этом с первой сессии регионального парламента сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Новому председателю предстоит держать заданный высокий темп работы Законодательного Собрания. Борис Андреевич, поздравляю вас с избранием. Мы с вами уже многое сделали вместе, приводили в порядок дорожную сферу, благоустраивали и активно развивали город Псков», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что перед Борисом Елкиным стоит сложная и ответственная задача. «Но вас хорошо знают, уверен, что ваш опыт, профессионализм и, самое главное, неравнодушие позволят показать достойный результат», – подчеркнул он.

Напомним, Борис Елкин занимал должность главы Пскова с 8 ноября 2022 года. До этого он возглавлял администрацию города с ноября 2021 года. На сентябрьских выборах 2026 года Елкин баллотировался в Законодательное Собрание Псковской области по одномандатному округу от «Единой России» и одержал победу, что требовало сложения полномочий главы города.

Процедура сложения полномочий прошла в конце сентября: 24 сентября профильный комитет гордумы рекомендовал вынести вопрос на сессию, а 25 сентября депутаты приняли отставку. На освободившуюся должность главы города губернатор Михаил Ведерников временно назначил Виталия Сухинского, ранее занимавшего пост заместителя главы администрации по вопросам капитального строительства. Сухинский будет исполнять обязанности до избрания нового главы Пскова.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



29 сентября 2026

«Слушать и слышать друг друга»: Александр Котов пожелал депутатам Заксобрания эффективной работы
29 сентября 2026

Михаил Ведерников обратился к депутатам нового созыва
29 сентября 2026

Игорь Дитрих: Депутаты нового созыва готовы удержать высокую планку, поставленную Котовым и Ведерниковым
29 сентября 2026

Борис Елкин: Псков у меня в душе и в сердце
29 сентября 2026

Пять фракций зарегистрировано в Заксобрании Псковской области
29 сентября 2026

В Заксобрании Псковской области избрали заместителей председателя
29 сентября 2026

Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием председателем Заксобрания
29 сентября 2026

Заксобрание Псковской области утвердило глав комитетов и комиссий

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...