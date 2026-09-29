Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием председателем Заксобрания

12:51, 29 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием на должность председателя Законодательного Собрания. Об этом с первой сессии регионального парламента сообщает корреспондент ПАИ.

«Новому председателю предстоит держать заданный высокий темп работы Законодательного Собрания. Борис Андреевич, поздравляю вас с избранием. Мы с вами уже многое сделали вместе, приводили в порядок дорожную сферу, благоустраивали и активно развивали город Псков», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что перед Борисом Елкиным стоит сложная и ответственная задача. «Но вас хорошо знают, уверен, что ваш опыт, профессионализм и, самое главное, неравнодушие позволят показать достойный результат», – подчеркнул он.

Напомним, Борис Елкин занимал должность главы Пскова с 8 ноября 2022 года. До этого он возглавлял администрацию города с ноября 2021 года. На сентябрьских выборах 2026 года Елкин баллотировался в Законодательное Собрание Псковской области по одномандатному округу от «Единой России» и одержал победу, что требовало сложения полномочий главы города.

Процедура сложения полномочий прошла в конце сентября: 24 сентября профильный комитет гордумы рекомендовал вынести вопрос на сессию, а 25 сентября депутаты приняли отставку. На освободившуюся должность главы города губернатор Михаил Ведерников временно назначил Виталия Сухинского, ранее занимавшего пост заместителя главы администрации по вопросам капитального строительства. Сухинский будет исполнять обязанности до избрания нового главы Пскова.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.