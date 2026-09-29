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Политика

Борис Елкин: Псков у меня в душе и в сердце

Новую должность председателя Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин воспринимает как дополнительную ответственность и возможность помогать Пскову. Об этом он заявил на пресс-подходе после первой сессии восьмого созыва, передаёт корреспондент ПАИ. В ходе сессии депутаты единогласно утвердили структуру регионального парламента.

Фото: ПАИ

Борис Елкин поблагодарил депутатов, поддержавших его кандидатуру на пост спикера. По его словам, впереди большая работа во благо жителей региона и Заксобрание будет тесно взаимодействовать с губернатором, правительством области и муниципалитетами.

«Хочется выразить слова благодарности всем депутатам, кто поддержал мою кандидатуру на должность председателя Законодательного Собрания Псковской области. Это очень ответственная должность, и нас впереди ждёт большая работа, работа во благо жителей Псковской области», – сказал Борис Елкин.

Он подчеркнул, что Заксобрание – коллективный орган, где каждый имеет право на своё мнение. «Поэтому будем работать совместно, выдвигать законотворческие инициативы и тесно взаимодействовать с правительством области во благо наших жителей», – добавил спикер.

По его словам, покидать администрацию города и должность главы Пскова было непросто: «Пять лет жизни было отдано городу Пскову. Много сил, энергии потрачено, многое было сделано, но, конечно, есть ещё много чего сделать, но это уже мои последователи будут делать. Но, конечно, новая должность – это дополнительная ответственность, дополнительные возможности, и в том числе для развития города Пскова. Поэтому город Псков я не забываю, он у меня в душе и в сердце, и всячески буду ему помогать, ну, конечно, не в ущерб другим муниципалитетам и другим органам власти».

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.

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