18% работодателей в Пскове запрещают сотрудникам хранить личные файлы на рабочих компьютерах

11:30, 24 июня 2023, ПАИ

18 % работодателей в Пскове запрещают сотрудникам хранить личные файлы на рабочих компьютерах. Это следует из опроса сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Запрет на хранение личных файлов на рабочих компьютерах сегодня есть в 18 % псковских компаний. Чаще всего работодатели объясняют это требованиями безопасности, а также соображениями дисциплины.

24 % работающих признаются в том, что они хранят на рабочем компьютере личные файлы, причём 4 % делают это вопреки запрету работодателя, а каждый пятый (20 %) сообщает, что такого рода ограничений в их компании нет. Не захламляют рабочий компьютер персональной информацией 76 % опрошенных, причём из-за прямого запрета этого не делают только 23 %, а 53 % – по иным причинам: «Давно храню всё в облаке»; «Не хочу, чтоб это куда-то утекло».



Чем старше респонденты, тем чаще они с согласия работодателя держат личные файлы на рабочем компьютере: если среди опрошенных до 34 лет так поступают 19 %, то среди старшего поколения – почти каждый четвёртый (23 %). Тех, кто спокойно сохраняет на рабочий компьютер фотографии, музыку, видео и т. д., больше среди псковичей с высокой зарплатой (27 %). Женщины более щепетильно относятся к границам между работой и частной жизнью: они чаще мужчин сообщают, что не хранят на рабочем компьютере личные файлы, хотя это не запрещено (60 против 47 %).