Внесены изменения в график работы ярмарки «Виноград» в Пскове

11:50, 24 июня 2023, ПАИ

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» работает сегодня в Пскове до 19:00. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Здесь вы сможете насладиться вкусом лучших сортов российских вин, познакомиться с традициями виноделия и приобрести уникальные подарки для себя и своих близких», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время будут внесены некоторые изменения в программу ярмарки. Она продлится до 26 июня. Подробнее о том, как проходит эногастрономический фестиваль, – в фоторепортаже ПАИ.