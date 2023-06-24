Опубликовано новое расписание ярмарки «Виноград» на сегодня

13:48, 24 июня 2023, ПАИ

Внесены изменения в расписание работы ярмарки «Виноград» в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

– Концерт псковской кавер-группы Drum&Jazz и Лизы Матрёшки пройдёт на площадке «Крым» в 16:00.

– Концерт джазового коллектива из Санкт-Петербурга Stankov Jazz Band пройдёт на площадке «Крым» в 18:00.

– Псковская кавер-группа «Красивая» завершит концертную программу «Винограда» в воскресенье.

Ранее сообщалось, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» работает сегодня в Пскове до 19:00.