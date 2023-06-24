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Политика

Псковский губернатор: Мы все несём ответственность за будущее и поэтому должны сплотиться вокруг президента

«Мы все несём ответственность за будущее и поэтому должны сплотиться вокруг президента», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя ситуацию в стране в своём Telegram-канале.

Скриншот из видео с обращением к псковичам

«Круглосуточно нахожусь на связи с руководителями всех наших силовых ведомств и спецслужб. Всё в полной готовности. Но никаких оснований полагать, что ситуация в ближайшей перспективе отразится на Псковской области, нет. У нас всё спокойно и под контролем», – сказал глава региона.

Уровень поддержки президента в Псковской области в последние годы один из самых высоких в стране, напомнил Михаил Ведерников. «Так было, так есть, и так будет. Мы безоговорочно поддерживаем всё, что сказал глава государства о возникшей ситуации. И рассуждать тут не о чем. Военный переворот – это предательство, вне зависимости от контекста. В нашей истории уже были прецеденты, когда в сложное время предатели поднимали смуту. Вы все хорошо знаете, какие были последствия таких эпизодов, в том числе и для авторов переворотов, которые никогда долго не живут. Поэтому нам всем необходимо отстаивать и сохранять свои веру и убеждения. Мы все несём ответственность за будущее и поэтому должны сплотиться вокруг президента», – подчеркнул губернатор.

Напомним, Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооружённому мятежу.

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