Михаил Ведерников: Псков испокон веков стоял на защите рубежей России, никогда не подводил и не подведёт

15:20, 24 июня 2023, ПАИ

Псков испокон веков стоял на защите рубежей России, никогда не подводил и не подведёт. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя ситуацию в стране в своём Telegram-канале.

«Псковские десантники, разведчики, добровольцы, мобилизованные, бойцы ЧВК, с самого начала специальной военной операции героически защищали нашу страну, профессионально и безоговорочно выполняли все поставленные задачи. Псков испокон веков стоял на защите рубежей нашего государства, никогда не подводил и не подведёт», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что за пять с лишним лет было пройдено немало сложных этапов и испытаний.

«Мы всегда были друг с другом честными, доверяли друг другу и поддерживали друг друга. С тем, что Псковская область за это время изменилась в лучшую сторону, спорить сложно. Даже наши оппоненты и оппозиция с этим согласны. Всё это стало возможным благодаря поддержке нашего президента, который с особым вниманием относится к нашему региону. Сегодня, в это сложное время мы вместе, с нашей страной, с нашими героическими бойцами и с нашим президентом. Пройдём этот путь уверенно, честно, достойно и с высоко поднятой головой. Псковская область всегда была опорой нашей страны. Мы Псковская дружина, дружина Александра Невского, дружина нашего президента. Это неизменно. Так было, так есть и так будет», – заключил Михаил Ведерников.