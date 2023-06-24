Митрополит Тихон: Сегодня без преувеличения - исторический выбор для всех и для каждого

15:58, 24 июня 2023, ПАИ

Текущие события в стране прокомментировал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Обращение опубликовано в группе «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в социальной сети «ВКонтакте».

Приводим текст обращения полностью:

«В истории Россию периодически подталкивают к тому, чтобы включить механизмы саморазрушения. Но есть один секрет. Запустить механизмы поражения России извне невозможно. Привести их в действие можно исключительно только изнутри.

«Россия может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров», — чеканно определил великий военный теоретик Карл фон Клаузевиц, очень хорошо знавший Россию.

В критические моменты поражений, внешние и внутренние силы доводят ситуацию в нашей стране до того, что главным действующим лицом противостояния с той и с другой стороны становится народ России. Он же, народ, и разрушает страну. Он же становится кровавой и главной жертвой смуты.

Двум с половиной векам ордынского ига предшествовала княжеская междоусобица. Польско-литовской интервенции - Великая смута. Чудовищно трагическим событиям начала ХХ века - раскол элит в Российской империи и гражданская война.

Есть совершенно непреложный духовный закон: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет». Это слова Господа нашего Иисуса Христа.

Что необходимо, чтобы в военных критических ситуациях, подобной нынешней, не допустить погибельного для страны и народа разделения?

На все эпохи и времена необходимо было и остается лишь одно. Сохраняя свою веру и убеждения, отложить распри и разлады, какими бы важными они ни казались сторонам конфликта на сегодняшний день, и быть в единстве с тем, кого Промысл Божий поставил управлять Россией. Как бы это лицо ни называлось в истории: Великий князь, Царь, Император или Председатель Государственного Комитета обороны и Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР.



Сегодня эту ношу, крест и ответственность несет Президент Владимир Путин.



Сегодня без преувеличения - исторический выбор для всех и для каждого».

Ранее сообщалоь, что Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.