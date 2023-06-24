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Торжественная церемония награждения лучших обучающихся прошла в Пыталовском районе

Торжественная церемония награждения лучших обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Пыталовского района по итогам 2022-2023 учебного года прошла сегодня в районном Доме культуры в День молодёжи. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Фото: здесь и далее газета «Наша жизнь»

На мероприятие были приглашены порядка 50 обучающихся, а также родители, гости. Среди награжденных — победители районных олимпиад школьников и призёров областных олимпиад, районного этапа Международных конкурсов, отличники учёбы, лучшие спортсмены из Пыталовской, Белорусской, Гавровской, Вышгородецкой и Линовской школ района, а также воспитанники Пыталовской детской школы искусств, Дома детского творчества, детской спортивно-юношеской школы.

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева поблагодарила обучающихся за их отличные успехи в школе и дополнительные достижения в других областях, а также родителей за воспитание и поддержку своих детей. Она вручила ученикам благодарственные письма, денежные премии и знаки ГТО высшей пробы.

С ответным словом от лица родителей выступила Светлана Кривова. «В ваших достижениях, конечно же, помогают ваши наставники, школьные учителя, педагоги дополнительного образования. Именно они ведут вас к этому успеху. Кроме того, за плечами у всех у вас есть ангелы хранители — ваши родители, которые вас любят и во всем поддерживают. Поэтому все они заслуживают особой благодарности. Ребята, я желаю вам быть дерзкими, амбициозными, смело идти к поставленной цели и никогда не сдавать. Вы реально самые крутые!», - отметила она.

Завершилось мероприятие традиционной общей фотографией на память.

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