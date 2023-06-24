На время проведения ремонта в Великих Луках перекроют улицу Вокзальную

17:21, 24 июня 2023, ПАИ

Временное ограничение движения транспортных средств вводится на улице Вокзальной в Великих Луках в связи с проведением ремонта инженерных коммуникаций. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Так, с 09:00 до 23:00 26 июня и с 09:00 27 июня до 23:00 28 июня будет прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги на улице Вокзальной от улицы Дружбы до улицы Гражданской.

Объезд будет осуществляться по улицам Гражданской, Пескарёва, Гоголя и Дружбы.