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Спорт

Пушкиногорцы приняли участие в акции «10 000 шагов к жизни»

Участие в акции «10 000 шагов к жизни» приняли пушкиногорцы и гости посёлка в День молодёжи. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

С приветствием к участникам и зрителям мероприятия обратились глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова и начальник отдела по спорту и работе с молодёжью администрации района Алексей Быковский. Перед стартом состоялась разминка под руководством Ксении Ивановой. На маршруте была организована остановка на стадионе, где можно было попить воды и немного отдохнуть.

Как сообщили организаторы, в этом году для участия в акции зарегистрировалось 80 человек, среди присутствующих был даже студент из Китая. Алексей Быковский отметил, что акция прошла успешно. Несмотря на довольно трудный маршрут по рельефной местности, до финиша все участники добрались благополучно, медицинская помощь никому не понадобилась.

Оксана Филиппова отметила, что принять участие в таком мероприятии — большая радость для всех. Проведение подобных акций будет продолжаться.

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