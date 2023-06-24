Один человек пострадал в результате ДТП в Опочецком районе

18:35, 24 июня 2023, ПАИ

ДТП произошло на 405-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Опочецком районе сегодня ночью. Водитель Hyundai Elantra по ходу движения совершил разворот, тем самым создав помеху для движущегося в попутном направлении автомобиля Mazda, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

Пассажир автомобиля Hyundai получил травмы.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.