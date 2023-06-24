Как создать рациональный режим дня, рассказали псковичам

19:02, 24 июня 2023, ПАИ

Как создать рациональный режим дня, рассказали псковичам в городской поликлинике. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

«Приспособительные реакции организма – а именно они отвечают за готовность воспринимать перемены в образе жизни – во многом определяются загруженностью мозга», – говорится в сообщении.

Чтобы организм проще перестроился на новый лад, специалисты отметили важность обеспечения мозга и тела полноценным отдыхом, в том числе с помощью соблюдения режима.

«Здоровый сон 7–8 часов (норма взрослого человека). Восстановление сил и энергии во время ночного сна не может быть компенсировано никаким другим видом отдыха, поэтому нужно позаботиться о крепком непрерывном сне ночью при комфортной температуре и без промышленного и транспортного шума», – отметили в поликлинике.

Помимо этого, псковичам порекомендовали принимать пищу в одно и то же время: пять-шесть раз небольшими порциями. «Благодаря этому организм вырабатывает условный рефлекс и начинает тратить столько энергии, сколько получает, не откладывая про запас в виде жира. Также чередование работы и отдыха: восстановление сил организму нужно не только ночью, но и в течение дня. Трудоголизм – верный путь к нервному истощению и выгоранию», – обратили внимание в медучреждении.

Специалисты отметили, что режим может быть выполнимым, только если он соответствует индивидуальным потребностям – состоянию здоровья, личным интересам, уровню работоспособности.

«Понимание собственных циркадных (суточных) биоритмов, в соответствии с которыми функционируют нервная и гормональная системы, позволит выработать удобный режим, соблюдать который будет несложно», – заключили в поликлинике.