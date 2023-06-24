Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как создать рациональный режим дня, рассказали псковичам

Как создать рациональный режим дня, рассказали псковичам в городской поликлинике. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

«Приспособительные реакции организма – а именно они отвечают за готовность воспринимать перемены в образе жизни – во многом определяются загруженностью мозга», – говорится в сообщении.

Чтобы организм проще перестроился на новый лад, специалисты отметили важность обеспечения мозга и тела полноценным отдыхом, в том числе с помощью соблюдения режима.

«Здоровый сон 7–8 часов (норма взрослого человека). Восстановление сил и энергии во время ночного сна не может быть компенсировано никаким другим видом отдыха, поэтому нужно позаботиться о крепком непрерывном сне ночью при комфортной температуре и без промышленного и транспортного шума», – отметили в поликлинике.

Помимо этого, псковичам порекомендовали принимать пищу в одно и то же время: пять-шесть раз небольшими порциями. «Благодаря этому организм вырабатывает условный рефлекс и начинает тратить столько энергии, сколько получает, не откладывая про запас в виде жира. Также чередование работы и отдыха: восстановление сил организму нужно не только ночью, но и в течение дня. Трудоголизм – верный путь к нервному истощению и выгоранию», – обратили внимание в медучреждении.

Специалисты отметили, что режим может быть выполнимым, только если он соответствует индивидуальным потребностям – состоянию здоровья, личным интересам, уровню работоспособности.

«Понимание собственных циркадных (суточных) биоритмов, в соответствии с которыми функционируют нервная и гормональная системы, позволит выработать удобный режим, соблюдать который будет несложно», – заключили в поликлинике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 июня 2023

Псковские полицейские провели «АнтиНаркоФест»
24 июня 2023

Кратковременные дожди с грозами ожидаются 25 июня в Псковской области
24 июня 2023

Власти Псковской области приняли комплекс мер для стабилизации ситуации в лагере «Зеркальный»
24 июня 2023

На время проведения ремонта в Великих Луках перекроют улицу Вокзальную
24 июня 2023

Торжественная церемония награждения лучших учащихся прошла в Пыталовском районе
24 июня 2023

Митрополит Тихон: Сегодня, без преувеличения, исторический выбор для всех и для каждого
24 июня 2023

Александр Котов: Нам как никогда важно быть сплочёнными, сильными и уверенными
24 июня 2023

Михаил Ведерников обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...