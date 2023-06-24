Кратковременные дожди с грозами ожидаются 25 июня в Псковской области
Переменная облачность ожидается в Псковской области 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Днем местами пройдёт кратковременный дождь и гроза.
Будет дуть ветер северо-западных, северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днем от +22 до +27 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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