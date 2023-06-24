Кратковременные дожди с грозами ожидаются 25 июня в Псковской области

19:24, 24 июня 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днем местами пройдёт кратковременный дождь и гроза.

Будет дуть ветер северо-западных, северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днем от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.