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Спорт

В Мальской долине прошёл веломарафон

Веломарафон прошёл в Мальской долине в Печорском районе сегодня. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Веломарафон вокруг Мальской долины» в соцсети «ВКонтакте»

Спортсмены приняли участие в прохождении двух дистанций – 30 и 50 километров.

Победителями и призёрами стали:

– среди мужчин от 18 лет и старше на дистанции 30 километров:

  • 1-е место – Алексей Захаренков из Пскова;
  • 2-е место – Сергей Гришакин из Пскова;
  • 3-е место – Алексей Гришакин из Пскова;

– среди женщин от 18 лет и старше на дистанции 30 километров:

  • 1-е место – Елена Михайлова из Порхова;

– среди мужчин от 19 до 34 лет на дистанции 50 километров:

  • 1-е место – Иван Ильин из Порхова;

– среди женщин от 19 до 34 лет на дистанции 50 километров:

  • 1-е место – Наталья Карпенко из Пскова;

– среди мужчин от 19 до 34 лет на дистанции 50 километров:

  • 1-е место – Михаил Соловьёв из Санкт-Петербурга;
  • 2-е место – Григорий Мухин из Пскова;
  • 3-е место – Юрий Великанов из Пскова.

– среди мужчин от 50 лет и старше на дистанции 50 километров:

  • 1-е место – Иван Михайлов из Порхова;
  • 2-е место – Андрей Куликов из Санкт-Петербурга;
  • 3-е место – Андрей Денисов из Пскова.
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