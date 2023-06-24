В Мальской долине прошёл веломарафон

20:37, 24 июня 2023, ПАИ

Веломарафон прошёл в Мальской долине в Печорском районе сегодня. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены приняли участие в прохождении двух дистанций – 30 и 50 километров.

Победителями и призёрами стали:

– среди мужчин от 18 лет и старше на дистанции 30 километров:

1-е место – Алексей Захаренков из Пскова;

2-е место – Сергей Гришакин из Пскова;

3-е место – Алексей Гришакин из Пскова;

– среди женщин от 18 лет и старше на дистанции 30 километров:

1-е место – Елена Михайлова из Порхова;

– среди мужчин от 19 до 34 лет на дистанции 50 километров:

1-е место – Иван Ильин из Порхова;

– среди женщин от 19 до 34 лет на дистанции 50 километров:

1-е место – Наталья Карпенко из Пскова;

– среди мужчин от 19 до 34 лет на дистанции 50 километров:

1-е место – Михаил Соловьёв из Санкт-Петербурга;

2-е место – Григорий Мухин из Пскова;

3-е место – Юрий Великанов из Пскова.

– среди мужчин от 50 лет и старше на дистанции 50 километров: