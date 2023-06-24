В Мальской долине прошёл веломарафон
Веломарафон прошёл в Мальской долине в Печорском районе сегодня. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Спортсмены приняли участие в прохождении двух дистанций – 30 и 50 километров.
Победителями и призёрами стали:
– среди мужчин от 18 лет и старше на дистанции 30 километров:
- 1-е место – Алексей Захаренков из Пскова;
- 2-е место – Сергей Гришакин из Пскова;
- 3-е место – Алексей Гришакин из Пскова;
– среди женщин от 18 лет и старше на дистанции 30 километров:
- 1-е место – Елена Михайлова из Порхова;
– среди мужчин от 19 до 34 лет на дистанции 50 километров:
- 1-е место – Иван Ильин из Порхова;
– среди женщин от 19 до 34 лет на дистанции 50 километров:
- 1-е место – Наталья Карпенко из Пскова;
– среди мужчин от 19 до 34 лет на дистанции 50 километров:
- 1-е место – Михаил Соловьёв из Санкт-Петербурга;
- 2-е место – Григорий Мухин из Пскова;
- 3-е место – Юрий Великанов из Пскова.
– среди мужчин от 50 лет и старше на дистанции 50 километров:
- 1-е место – Иван Михайлов из Порхова;
- 2-е место – Андрей Куликов из Санкт-Петербурга;
- 3-е место – Андрей Денисов из Пскова.
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