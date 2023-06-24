Псковские полицейские провели «АнтиНаркоФест»

20:16, 24 июня 2023, ПАИ

В преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом полицейские совместно с представителями Псковской областной универсальной научной библиотеки провели фестиваль «АнтиНаркоФест» и открыли выставку работ участников регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

Со вступительным словом к учащимся колледжа ПсковГУ обратилась заведующая центром социальной, деловой и правовой информации Наталья Кустова. Затем выступила заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области майор полиции Ольга Митрофанова, которая рассказала собравшимся о наркоситуации, складывающейся в регионе. Говорилось, в частности, и об ответственности, предусмотренной законодательством, за совершение правонарушений и преступлений в данной сфере. Она привела примеры профилактических акций, которые проводят правоохранительные органы среди населения.

Ольга Митрофанова и Наталья Кустова пригласили ребят к просмотру презентаций работ-победителей в номинациях «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганда здорового образа жизни», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа», а также выставки работ участников конкурса на мольбертах и в рамках в фойе библиотеки.

«Участники встречи задавали выступающим вопросы и активно участвовали в обсуждении», – заключили в УМВД.