День молодёжи отметили в Опочецком районе

21:46, 24 июня 2023, ПАИ

День молодёжи отметили в Опочецком районе сегодня, 24 июня. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Площадку организовали в парке Городского вала. На мероприятии присутствовала врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

Для молодых людей организаторы подготовили различные тематические места: мастер-класс по росписи одежды, по театральному гриму, тренинг по фотографии. Помимо этого, были представлены площадки Всероссийского корпуса спасателей и участников проекта «Экодвиж60».

Также гости праздника увидели показательные выступления от представителей уличной культуры Опочецкого района, творческих коллективов и военно-патриотического клуба «Беркут».

Продолжился праздник молодежной дискотекой.