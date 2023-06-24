Великолучанка вновь попалась полицейским нетрезвой за рулем

22:09, 24 июня 2023, ПАИ

Нетрезвого водителя, который уже ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали полицейские у дома на проспекте Ленина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль Mitsubishi. Выяснилось, что им управляла 30-летняя жительница Великолукского района, у которой имелись признаки алкогольного опьянения.

«Обстоятельства произошедшего выясняются», – заключили в УМВД.