До восьми лет тюрьмы грозит жителю Опочецкого района за разбой

23:10, 24 июня 2023, ПАИ

Неоднократно судимого жителя Опочецкого района обвиняют в разбое. Преступление произошло в посёлке Смуравьёво-2 Гдовского района 23 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на местную жительницу, причинив ей телесные повреждения, которые повлекли лёгкий вред здоровью. Мужчина похитил у пострадавшей телефон и скрылся с места преступления.

«Уголовное дело прокуратурой района направлено в Гдовский районный суд для рассмотрения по существу и привлечения виновного лица к уголовной ответственности», – отметили в прокуратуре.

В соответствии с санкцией части 1 статьи 162 УК РФ виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.