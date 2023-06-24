Правительство Псковской области поздравило молодёжь с праздником

23:32, 24 июня 2023, ПАИ

Правительство Псковской области поздравило молодёжь с праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

«Этот праздник объединяет школьников и студентов, молодых специалистов, общественных деятелей и предпринимателей – замечательных юношей и девушек из нашей области», – отметили в правительстве.

Там подчеркнули, что сегодня во всех сферах жизни – в политике, экономике, образовании, медицине, культуре – особенно востребованы компетентность, мобильность, любознательность, смелость, трудолюбие, умение принимать нестандартные решения и идти в ногу со временем.

«Это те качества, которыми вы обладаете. Вы уже делаете успешные шаги в профессиональном направлении, науке и творчестве, добиваетесь больших побед в спорте, предпринимательстве, общественной деятельности. При взгляде на вас охватывает большое чувство гордости за то, что у нас растёт такая талантливая, яркая, инициативная молодёжь. Ваши достижения – это успех всей Псковской области», – обратили внимание в правительстве.

Там заверили, что молодёжь активно вовлечена в жизнь региона и помогает решать многие важные задачи.

«Со своей стороны правительство области делает всё необходимое, чтобы поддержать вас во всех начинаниях, предоставить вам возможности для обучения, развития, реализации своих самых смелых планов. Желаем вам найти своё признание, раскрыть свой потенциал и внести большой вклад в развитие нашей области и нашей страны!» – заключили в правительстве.