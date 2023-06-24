В Бежаницком районе наградили инициативную молодёжь

23:50, 24 июня 2023, ПАИ

Отличившуюся молодёжь Бежаницкого района в праздник наградили грамотами. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Глава муниципалитета Сергей Михеев вручил почётные грамоты администрации района за добросовестный труд и активную жизненную позицию Евгению Артемьеву, Александру Веселову, Евгению Воронцову, Светлане Дмитриевой, Дмитрию Еремину, Павлу Иванову, Алексею Козлову, Евгению Кургузову, Андрею Мельникову и Юлии Михайловой.

Благодарственные письма от главы района получили Олег Петров и Евгений Леонов.

Почётной грамотой отдела молодёжной политики, культуры и спорта за любовь к выбранной профессии в номинации «Профессиональное мастерство» наградили Любовь Базылеву, Юрия Васильева, Павла Вишнякова, Екатерину Липатову, Евгения Малинина, Маргариту Морозову, Андрея Петрова и Дениса Петушкова.