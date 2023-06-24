Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Бежаницком районе наградили инициативную молодёжь

Отличившуюся молодёжь Бежаницкого района в праздник наградили грамотами. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

Глава муниципалитета Сергей Михеев вручил почётные грамоты администрации района за добросовестный труд и активную жизненную позицию Евгению Артемьеву, Александру Веселову, Евгению Воронцову, Светлане Дмитриевой, Дмитрию Еремину, Павлу Иванову, Алексею Козлову, Евгению Кургузову, Андрею Мельникову и Юлии Михайловой.

Благодарственные письма от главы района получили Олег Петров и Евгений Леонов.

Почётной грамотой отдела молодёжной политики, культуры и спорта за любовь к выбранной профессии в номинации «Профессиональное мастерство» наградили Любовь Базылеву, Юрия Васильева, Павла Вишнякова, Екатерину Липатову, Евгения Малинина, Маргариту Морозову, Андрея Петрова и Дениса Петушкова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 июня 2023

Правительство Псковской области поздравило молодёжь с праздником
24 июня 2023

День молодёжи отметили в Опочецком районе
24 июня 2023

50 нарушений выявили псковские полицейские в ходе операции «Нелегал»
24 июня 2023

Псковские полицейские провели «АнтиНаркоФест»
24 июня 2023

Кратковременные дожди с грозами ожидаются 25 июня в Псковской области
24 июня 2023

Власти Псковской области приняли комплекс мер для стабилизации ситуации в лагере «Зеркальный»
24 июня 2023

На время проведения ремонта в Великих Луках перекроют улицу Вокзальную
24 июня 2023

Торжественная церемония награждения лучших учащихся прошла в Пыталовском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...