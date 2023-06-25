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Общество

Россия в мае оказалась единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

Россия стала единственной страной в Европе, где в мае отмечалась продуктовая дефляция. Так, цены снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении, пишет РИА Новости.

Фото ПАИ

До этого дефляция на продукты безалкогольные напитки наблюдалась в России лишь два раза – в июне 2018-го (0,42%) и в минувшем апреле (0,22%). По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, нынешняя ситуация связана с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах, а также c рекордным урожаем зерновых и масличных.

Самая высокая продовольственная инфляция по-прежнему сохранялась в Венгрии, хотя и продолжила замедляться, снизившись с 39 до 34 процентов. Годовые темпы роста цен выше 20 процентов зафиксировали также в Сербии (23,2%), Словакии (21,7%), Эстонии (20,4%), на Украине (20,1%).

При этом в большинстве европейских стран инфляция замедлялась. Сильнее всего это произошло в Португалии (на 6%), Венгрии (на 5%), Литве и Словакии (на 3,7%) и Эстонии (на 3%). Тем не менее темпы роста цен ниже десяти процентов в годовом выражении наблюдались лишь в четырех странах – в Португалии (9,4%), на Кипре (8,4 процента), в Швейцарии (5,3%) и Белоруссии (4,4%).

Дмитрий Востриков подчеркнул, что инфляция в странах Европы стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители. «Рост энергоносителей и ставки рефинансирования ведет к повышению себестоимости, сказывается на цене производства всех европейских товаров, включая продовольствие», – объяснил он.

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