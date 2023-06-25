Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Региональный Дом молодёжи появится в корпусе ПсковГУ

Региональный Дом молодёжи появится в корпусе ПсковГУ на улице Некрасова, 24. Проект вошел в число победителей конкурса «Региона для молодых» и получил поддержку из федерального бюджета в объеме более 105 миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Там отметили, что дом молодежи начнет работу в регионе благодаря инициативе и поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В ПсковГУ подчеркнули, что новое пространство станет точкой притяжения для реализации различных инициатив: позволит вовлечь молодежь региона в культурно-образовательные, досуговые проекты, будет содействовать развитию творческих проектов молодых людей, а также создаст условия для творческой самореализации, просветительской деятельности и организации культурного досуга молодежи Псковской области.

В корпусе общей площадью 2056,9 квадратных метров разместится целый ряд пространств и площадок. В частности, на первом этаже корпуса начнет работу Региональный молодежный медиацентр ПсковГУ с международной повесткой, откроется фудкорт и библиотечный коворкинг. В цоколе разместится клуб РГО, студия звукозаписи, появится DJ-пространство. В помещениях на втором этаже будут оборудованы различные коммуникационные и досуговые пространства. Здесь же разместится Российское общество «Знание» и Российско-белорусское студенческое информационное бюро «Вектор».

Главной миссией Дома молодежи станет создание условий для всестороннего развития и интеграции молодежи региона в новую повестку государственной молодежной политики.

Напомним, ранее стало известно о том, что проект по созданию Дома молодежи в Псковской области стал одним из победителей конкурса «Регион для молодых». Из 73 заявок было отобрано 47. Субсидии пойдут на создание условий для самореализации молодёжи, разработку программ продюсирования талантов, поддержку и сопровождение молодёжных проектов, создание современных молодёжных пространств, в том числе для молодых семей, повышение компетенций профильных специалистов и многое другое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 июня 2023

Россия в мае оказалась единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

25 июня 2023

Региональный Дом молодёжи появится в корпусе ПсковГУ
25 июня 2023

Наблюдать за погодой советует сегодня народный календарь
24 июня 2023

Правительство Псковской области поздравило молодёжь с праздником
24 июня 2023

День молодёжи отметили в Опочецком районе
24 июня 2023

50 нарушений выявили псковские полицейские в ходе операции «Нелегал»
24 июня 2023

Псковские полицейские провели «АнтиНаркоФест»
24 июня 2023

Кратковременные дожди с грозами ожидаются 25 июня в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...