Региональный Дом молодёжи появится в корпусе ПсковГУ

10:58, 25 июня 2023, ПАИ

Региональный Дом молодёжи появится в корпусе ПсковГУ на улице Некрасова, 24. Проект вошел в число победителей конкурса «Региона для молодых» и получил поддержку из федерального бюджета в объеме более 105 миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Там отметили, что дом молодежи начнет работу в регионе благодаря инициативе и поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В ПсковГУ подчеркнули, что новое пространство станет точкой притяжения для реализации различных инициатив: позволит вовлечь молодежь региона в культурно-образовательные, досуговые проекты, будет содействовать развитию творческих проектов молодых людей, а также создаст условия для творческой самореализации, просветительской деятельности и организации культурного досуга молодежи Псковской области.

В корпусе общей площадью 2056,9 квадратных метров разместится целый ряд пространств и площадок. В частности, на первом этаже корпуса начнет работу Региональный молодежный медиацентр ПсковГУ с международной повесткой, откроется фудкорт и библиотечный коворкинг. В цоколе разместится клуб РГО, студия звукозаписи, появится DJ-пространство. В помещениях на втором этаже будут оборудованы различные коммуникационные и досуговые пространства. Здесь же разместится Российское общество «Знание» и Российско-белорусское студенческое информационное бюро «Вектор».

Главной миссией Дома молодежи станет создание условий для всестороннего развития и интеграции молодежи региона в новую повестку государственной молодежной политики.

Напомним, ранее стало известно о том, что проект по созданию Дома молодежи в Псковской области стал одним из победителей конкурса «Регион для молодых». Из 73 заявок было отобрано 47. Субсидии пойдут на создание условий для самореализации молодёжи, разработку программ продюсирования талантов, поддержку и сопровождение молодёжных проектов, создание современных молодёжных пространств, в том числе для молодых семей, повышение компетенций профильных специалистов и многое другое.