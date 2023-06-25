В Пскове каждый третий офисный сотрудник конфликтует из-за кондиционеров – опрос

12:03, 25 июня 2023, ПАИ

Конфликты из-за кондиционеров случаются на работе у каждого третьего псковича (33 % опрошенных). Об этом сообщает сервис SuperJob.

«Отпуска не берут. Все сидят в офисе и ругаются, из-за кондиционеров в том числе!» – комментируют псковичи. Напротив, 48 % работников сообщили, что в их команде ссор на эту тему не бывает. У каждого пятого (19 %) нет климатической техники в рабочем помещении.

Острее всего, дискомфорт в коллективе чувствуют работники от 35 до 44 лет: среди них о разногласиях из-за использования кондиционеров говорят 38 %, тогда как среди опрошенных моложе 34 лет — только 26 %. Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин (36 против 31 % соответственно).