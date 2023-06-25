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Общество

Полицейские пресекли канал незаконной миграции в Великих Луках

Следственное управление возбудило уголовное дело по факту организации незаконной миграции в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С сентября 2021 по май 2023 года группа лиц по предварительному сговору, действуя на территории Великих Лук, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации неопределённого круга мигрантов.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Фото носит иллюстративный характер

«Организаторы знали об установленном российским законодательством порядке получения (продления, переоформления) иностранными гражданами или лицами без гражданства (далее – мигрантами) патента, разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство и гражданства. Однако осуществили фальсификацию проведения и результатов экзамена по русскому языку как иностранному языку, истории России и основ законодательства Российской Федерации либо тестирования», – отметили в УМВД.  

После чего преступники направляли сфальсифицированные документы в образовательные организации для выдачи сертификатов мигрантам. Затем они подали эти бумаги в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России документов для получения ими патента, разрешения на временное проживание, либо вида на жительство на территории Российской Федерации, либо с целью приобретения гражданства РФ. 

Расследование уголовного дела продолжается.

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