Полицейские пресекли канал незаконной миграции в Великих Луках

15:00, 25 июня 2023, ПАИ

Следственное управление возбудило уголовное дело по факту организации незаконной миграции в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С сентября 2021 по май 2023 года группа лиц по предварительному сговору, действуя на территории Великих Лук, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации неопределённого круга мигрантов.

«Организаторы знали об установленном российским законодательством порядке получения (продления, переоформления) иностранными гражданами или лицами без гражданства (далее – мигрантами) патента, разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство и гражданства. Однако осуществили фальсификацию проведения и результатов экзамена по русскому языку как иностранному языку, истории России и основ законодательства Российской Федерации либо тестирования», – отметили в УМВД.

После чего преступники направляли сфальсифицированные документы в образовательные организации для выдачи сертификатов мигрантам. Затем они подали эти бумаги в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России документов для получения ими патента, разрешения на временное проживание, либо вида на жительство на территории Российской Федерации, либо с целью приобретения гражданства РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.