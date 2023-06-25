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Общество

Финальный день ярмарки «Виноград» пройдёт в Пскове сегодня

Сегодня финальный день познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции региона.

Ярмарка работает до 19:00.

В 17:30 на площадке «Крым» выступит кубинский секстет Данила Прокопьева.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Псковская кавер-группа «Красивая» завершит концертную программу «Винограда». Начало выступления в 18:10.

Напомним, ярмарка стартовала в Пскове 17 июня. В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». На площадках гостей знакомят с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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