Посвящённый Дню молодёжи праздник прошёл в Псковском районе

18:20, 25 июня 2023, ПАИ

Праздник, посвящённый Дню молодёжи, прошёл в Псковском районе сегодня, 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В формате диалога глава района Наталья Фёдорова пообщалась с членами Молодежного Совета, поддержав идеи ребят, которые нужно реализовать.

«Участники акции «Десять тысяч шагов», наши активные пенсионеры, прошли достойно свою дистанцию и получили заслуженные награды. Старшее поколение, как всегда, учит оптимизму, активности, ответственности к делам и несомненно подаёт хороший пример сплоченности нашему подрастающему поколению», – отметили в администрации.

В программе мероприятия были площадки, соревнования, конкурсы и спортивные танцы.

«Наша молодежь активно занимается волонтерской деятельностью, спортом, реализует социальные проекты. Мы верим в нашу молодежь, за ними будущее!» – заключили в администрации муниципалитета.