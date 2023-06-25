Псковичей приглашают на службу в подразделения дознания

17:57, 25 июня 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на службу в подразделения дознания УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ближайшее время выпускникам вузов предстоит выбирать место работы. У молодёжи, которая желает связать свою судьбу со службой в органах внутренних дел, есть хорошие перспективы. Мы будем рады молодому, энергичному пополнению. Разумеется, предпочтение будет отдаваться физически и морально крепким кандидатам, которые хотят и могут результативно работать, готовы учиться и профессионально расти», – отметили в УМВД.

Требуются граждане в возрасте до 40 лет, несудимые, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Гарантии и льготы, которые предоставляются сотрудникам:

– полный социальный пакет;

– заработная плата от 40 тысяч рублей (своевременно);

– предоставляется оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней;

– обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудника;

– бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственной поликлинике;

– бесплатное форменное обмундирование;

– в Великих Луках сотрудникам предоставляются служебные квартиры.

По вопросам трудоустройства все желающие могут обратиться по адресу: Псков, Октябрьский проспект, дом 48 (кабинет 143, заместитель начальника отдела организации дознания УМВД России по Псковской области Санжара Маргарита Владимировна, телефон (8 8112) 59-22-92).