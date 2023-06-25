Пушкиногорцы обыграли в футбольном матче команду из Петербурга
Товарищеская встреча между командами «Святогорец» из Пушкинских Гор и Futbolista из Санкт-Петербурга прошла в Пушкиногорском районе 24 июня. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».
В состав команды «Святогорец» в этот раз вошли опытные игроки, против них выступили юные спортсмены.
По словам одного из игроков команды из Пушкинских Гор Василия Кондратюка, соперники из Санкт-Петербурга, несмотря на существенную разницу в возрасте, показали достойную игру.
Матч закончился со счётом 9:6 в пользу «Святогорца».
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