Пушкиногорцы обыграли в футбольном матче команду из Петербурга

17:47, 25 июня 2023, ПАИ

Товарищеская встреча между командами «Святогорец» из Пушкинских Гор и Futbolista из Санкт-Петербурга прошла в Пушкиногорском районе 24 июня. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

В состав команды «Святогорец» в этот раз вошли опытные игроки, против них выступили юные спортсмены.

По словам одного из игроков команды из Пушкинских Гор Василия Кондратюка, соперники из Санкт-Петербурга, несмотря на существенную разницу в возрасте, показали достойную игру.

Матч закончился со счётом 9:6 в пользу «Святогорца».