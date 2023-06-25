Псковичей приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодёжи

17:15, 25 июня 2023, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодёжи. Старт приёма заявок был дан в рамках Дня молодёжи в Нижнем Новгороде 24 июня. Мероприятие пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В федеральном центре «Сириус» состоится фестиваль, в котором примет участие 10 тысяч человек из России и столько же из других стран. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. Будет задействовано пять тысяч волонтёров из разных регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Студентка Российского университета дружбы народов Дарья Семёнова первой подала заявку на участие в фестивале. Это она предложила президенту России провести фестиваль ещё в январе этого года.

«Одна из целей Всемирного фестиваля молодёжи – создать платформу для налаживания связей между неравнодушной молодёжью всей планеты. В 2024 году площадка фестиваля станет столицей будущего справедливого мира, где во главе уважение друг к другу, к ценностям и культуре различных стран и народов. Россия открыта для всех, кто стремится совершенствовать мир и создавать будущее, основанное на взаимном диалоге и справедливом международном сотрудничестве», – отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Каждый может внести свой вклад в программу – как житель России, так и молодёжь из других стран. Для этого был создан специальный чат-бот на двух языках «Программный директор ВФМ». Чтобы подать заявку на участие в фестивале, нужно зарегистрироваться по ссылке.

«Молодёжь является важной и перспективной частью общества, и её участие в общественной жизни необходимо поддерживать и развивать. Всемирный фестиваль молодёжи – это отличная возможность для молодёжи со всего мира собраться вместе, обменяться опытом и идеями и обсудить важные вопросы, касающиеся их будущего. Молодёжь Псковской области тоже может принять участие (к чему мы прямо призываем!), нужно только подать заявку. Участников ждёт крайне насыщенная и интересная программа! Именно эти ребята и есть настоящее нашего общества, их участие и вклад ребят в его развитие должны быть признаны и поддержаны», – поделилась своим мнением врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества.