В Пскове пройдет антинаркотический флешмоб

18:45, 25 июня 2023, ПАИ

Антинаркотический флешмоб пройдет в Пскове в рамках мероприятий, направленных на противодействие наркобизнесу и распространению наркомании в молодежной среде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Он состоится 26 июня в Международный день борьбы с наркоманией в сквере имени 60-летия Великого Октября.

Организаторами выступают УКОН УМВД России по Псковской области, ГБУЗ ПО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ПсковГУ при поддержке Администрации города Пскова.