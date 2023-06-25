Борис Елкин рассказал об истории одной из главных улиц Запсковья

19:20, 25 июня 2023, ПАИ

Об истории одной из главных улиц Запсковья рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Главная улица Запсковья — улица Леона Поземского — в древности называлась Званица, от слова «звать». Здесь встречали гостей из северных земель. Отсюда шла дорога на Гдов, Нарву и к Балтике. А в начале XX века и первая трамвайная ветка», - сообщил он.

Так, в XV веке у въезда в город построили Варлаамовскую церковь, которая в 1615 году стала крепостью для защитников Пскова от войск шведского короля Густава-Адольфа. Во второй половине XVII века здесь стали строить свои дворы богатые псковские купцы. Двор Трубинских сейчас находится на реконструкции, а двор Постникова уже после реставрации радует псковичей и туристов.

«Интересный дом с башенкой в стиле модерн — здание конторы канатной фабрики Генриха Мейера. Территория фабрики сейчас тоже находится в процессе реконструкции, и вскоре этот живописный уголок Пскова получит новую жизнь!» - отметил Борис Елкин.

Кроме того, на улице Поземского можно также любоваться домами Сафьянщикова и Степанова, древними храмами, а еще прогуляться вдоль крепостных стен и подняться на Варлаамовскую и Высокую башни, откуда открывается самый лучший вид на псковскую крепость.