Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

20:45, 25 июня 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 26 июня, в 11:30.

Об итогах одного из самых массовых летних мероприятий познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград» ведущие поговорят с креативным менеджером Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрием Волхоновым. Второй гость передачи — начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль. Он расскажет о том, какой будет программа мероприятий предстоящего фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский».

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 26 июня в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в социальной сети «ВКонтакте».