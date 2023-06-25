Вечер встречи учителей и выпускников Васильевской школы состоялся в Пушкинских Горах

21:18, 25 июня 2023, ПАИ

Вечер встречи учителей и выпускников Васильевской (Печанской ) школы состоялся в Пушкинских Горах. В минувшую субботу здесь собрались выпускники с 1968 по 2003 год, сообщает газета «Пушкинский край».

С приветственными словами и поздравлением выступила глава Велейской волости Светлана Алексеева. Она поздравила всех присутствующих, пожелала здоровья, новых достижений и побед. Директор школы Нина Егорова выразила благодарность всем учителям школы, а также всем присутствующим выпускникам.

От имени педагогов со словами признательности и благодарности выступили бывшие педагоги Римма Бурченкова, Борис Иванов, Вера Харина, Марина Федотова, Галина Петрова. Гостей праздника приветствовали бывшие ученики этой школы Владимир Павлов и Татьяна Савельева.

На стенде «Школьные годы чудесные» были представлены фотографии педагогов и учащихся с 1950 по 2005 год, а также подготовлена информация о выпускниках школы и педагогах. На встречу приехали ученики и учителя из Санкт-Петербурга, Пскова, Островского района, Пушкинских Гор.